Altı Üstü İstanbul’da Emir’i sarsan itiraf: Hasan’ın duyguları ortaya çıktı, işte o anlar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Dün akşamki bölümde sular bir türlü durulmadı. Özellikle Emir'in eline geçen kanıtlar, dizideki tüm dengeleri bir anda değiştirdi.

Dizinin beklenen fragmanı yayınlandı. Hasan’ın gizli saklı duygularının gün yüzüne çıkması ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeni oyuncu geliyor

Dizinin yeni bölümünde Emir'in kendisinden uzaklaşmasına dayanamayan Melek, intihara kalkışıyor. Naz onu kurtarmak isterken yanlışlıkla bıçak saplanacak. Melek hastaneye kaldırılacak.

Öte yandan hastanede yatan Melek'i Hasan ziyaret edecek. Hasan'ın Melek'le olan konuşmalarına şahit olan Emir, Hasan'ın Melek'e olan duygularını öğrenecek.

Tarık'ın kızı Duru rolündeki yeni oyuncu Afra Karagöz geliyor. Peki, dizinin seyrini nasıl değiştirecek? İşte Altı Üstü İstanbul 6. bölüm fragmanı: