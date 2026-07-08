Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor

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Altın fiyatları, Orta Doğu ve küresel ölçekteki jeopolitik risklerin tırmanması, merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaşma adımları ve Fed'in gelecek dönem faiz kararlarına yönelik piyasalarda oluşan yoğun beklentilerle birlikte yön arayışını kritik seviyelerde sürdürüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 210 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 125 DOLAR

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.