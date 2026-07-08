Zirve toplantısı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump konuştu

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde liderlerin toplantısı başladı.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Toplantı öncesi ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, diğer liderleri toplantının yapılacağı salonun önünde karşıladı.

Ardından NATO üyesi ülke liderleri ile Rutte aile fotoğrafı çektirdi.

LİDERLER SALONA GİRDİ

Fotoğraf çekiminin ardından NATO liderleri, salona girerek oturma düzenindeki yerlerine doğru ilerledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TRUMP KONUŞTU

Toplantının başlamasından hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kısa bir konuşma geçti.

TRUMP YENİDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELDİ

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sandalyesine doğru döndüğü sırada Trump bir kere daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru yöneldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kendisine dönmesi üzerine Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kısa bir konuşma daha yapıldı.