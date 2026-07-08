Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya'da gerçekleştirdiği kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
İDMANI TAKİP EDENLER
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)