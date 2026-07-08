Tarzıyla NATO'ya damga vurdu! Meloni'nin bir de gençliğine bakın

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2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen dünya liderleri, yakından takip ediliyor.

Kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

Diplomatik temaslarının yanı sıra zarif tarzı ve dikkat çeken görünümüyle sosyal medyada gündem olan Meloni, beğenildi.

Öte yandan ise Meloni'nin gençliği merak edildi.

49 yaşındaki siyasetçinin yıllar önce çekilen gençlik fotoğrafları yeniden konuşulmaya başlandı.

İşte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin merak edilen gençlik yıllarından kareler...