Altının gramı 6 bin 457 liradan işlem görüyor

Küresel altın piyasaları, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerle yatay bir görünüm sergiliyor.

Yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme işaretlerini yakından takip etmesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları beklemesi, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ALTININ GRAMI 6 BİN 457 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 577 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 457 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 376 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 540 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 366,7 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 4 bin 376 dolardan işlem görüyor.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARI PETROL FİYATINI DA YÜKSELTTİ

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı.

Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarını baskıladı.