Altının gramı 6 bin 670 liradan işlem görüyor

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hem büyük hem de küçük ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Fiyatlarda görülen aşağı ya da yukarı yönlü seyirde pek çok farklı durum etkili.

Bunlardan bazıları; ekonomik belirsizlikler, faiz politikalarındaki farklılıklar, enflasyon baskıları ve merkez bankalarının rezerv yönetiminde yaptığı güncelleme olarak dile getirilebiliyor.

Bugün de, altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 670 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 518 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

UZLAŞI İHTİMALİ PETROL FİYATLARINDA YUMUŞAMA SAĞLADI

ABD-İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarında temel belirleyici unsur olmaya devam ederken, tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin gelişmeler savaşın sona erebileceğine dair umutları canlı tuttu.

Olası bir uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarının yumuşamasını sağlayarak, mevcut enflasyon risklerinin bir nebze azalmasına katkı verdi.