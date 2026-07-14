Altının gramı 6 bin 85 liradan işlem görüyor

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Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, altın fiyatlarında dalgalı bir seyir oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka uygulamasını yeniden başlatmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 47 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 düşüşle 6 bin 47 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 85 lira seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATIÇ 4 BİN 25 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 23 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 938 liradan satılıyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti altının ons fiyatı dün yüzde 2,6 düşüşle 4 bin dolara geriledi.

Altının onsu yeni işlem gününde ise 4 bin 25 dolarda dengelendi.

GEMİLERDEN YÜZDE 20 GEÇİŞ ÜCRETİ ALINACAK

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.