Altının kilogram fiyatı 6 milyon 140 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün 6 milyon 278 bin liradan kapanmıştı.

Gün içinde en düşük 6 milyon 109 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 düşüşle 6 milyon 140 bin 200 liradan tamamladı.

Günün sonunda ons altın 4 bin 44 dolar ve gram altın ise 6 bin 94 lira oldu.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 7,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam hacim 7 milyar 566 milyon 393 bin 427 lira 98 kuruş olurken, işlem miktarı 1.231,81 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm kıymetli metallerde ise toplam işlem hacmi 7 milyar 566 milyon 397 bin 923 lira 48 kuruş olarak kaydedildi.