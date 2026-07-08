Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tahliye edildi
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal’ın tahliyesine karar verilirken duruşma, 17 Ağustos’a ertelendi.
Türkiye'nin dikkatle takip ettiği dava...
Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının 64. gününde savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay’ın tahliyesini talep etti.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, Beyoğlu Belediye eski Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal’ın tahliyesine hükmetti.
Duruşma, 17 Ağustos’a ertelendi.
TAHLİYE SAYISI 57'YE YÜKSELDİ
Ekrem İnamoğlu hariç savunma yapmayan tutuklu sanık kalmadı.
Toplam tahliye sayısı 57’ye yükselirken kalan tutuklu sayısı 53 oldu.
AĞUSTOS 2025'TE TUTUKLANMIŞTI
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2025’te Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.
27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.