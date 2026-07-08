Donald Trump: Şara herkesin saygı duyduğu bir isim, Suriye terör listesinden çıkacak

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Suriye hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

"TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKACAK"

Trump, Ahmed Şara’nın saygı duyduğu bir isim olduğunu belirterek "Suriye terör listesinden çıkacak." dedi.

"İRAN'LA İLGİLİ ÇOK CİDDİ HAMLELERDE BULUNDUK"

İsrail ile ilişkilere değinen Trump, "Hiçbir ABD Başkanı benim İsrail'e yaptığımı yapmamıştır. İran'la ilgili de çok ciddi hamlelerde bulunduk. Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı." ifadelerini kullandı.

"SURİYE ÇOK HIZLI DEĞİŞTİ"

Lübnan'da yaşanan son duruma ilişkin ABD Başkanı, "İsrail, Güney Lübnan'dan çekilecek. Suriye çok hızlı değişti." dedi.

"SURİYE ÜZERİNDEKİ YAPTIRIMLARI KALDIRMASI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Suriye Cumhurbaşkanı ise Donald Trump'ın açıklamalarından sonra şu ifadeleri kullandı:

"Önceki rejimi devirdikten sonra çok fazla çalışma yaptık. 1,5 yıl içerisinde ülkeyi bir araya getirmeyi başardık. Sayın Trump'ın aldığı tarihi karar, yani Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırması çok önemlidir. Tüm Suriye halkı Başkan Trump'a teşekkür etmektedir."