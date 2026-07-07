Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, yarı finalde

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

SINNER VE GAUFF YARI FİNALDE

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Jan-Lennard Struff'ı 7-5, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

Kadınlarda ise dünya 7 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff, ABD'li Jessica Pegula'yı 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

RAKİPLERİNİ BEKLİYORLAR

Sinner, yarı finalde Felix Auger Aliassime-Novak Djokovic, Gauff ise Naomi Osaka-Karolina Muchova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.