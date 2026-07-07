Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail basınının gündeminde

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye geldi.

Trump'a başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

TRUMP İKİ ÖNEMLİ MÜJDEYİ DUYURDU

İki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunurken Trump'ın verdiği yanıtlar Türkiye açısından son derece kritik oldu.

F-35'leri satışına yeşil ışık yakan Trump, CAATSA yaptırımlarının da kaldırılacağını duyurdu.

İSRAİL BASINI RAHATSIZ OLDU

Görüşmenin hemen ardından İsrail basınında yeni haberler yayınlanmaya başladı.

Haberlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine dikkat çekilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çaresizliğine vurgu yapıldı.

ERDOĞAN'A ÖVGÜLERİ GÜNDEMDE

Yedioth Ahronoth'un haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden gündeme gelebileceğini söylemesi vurgulandı.

Haberde, Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgülerine geniş yer verildi.

HER CÜMLESİNE YER VERİLDİ

Haberde Trump'ın, Erdoğan ile "başından beri özel bir kimyalarının olduğunu" belirterek Türkiye'nin onun liderliğinde askeri açıdan son derece güçlü bir ülkeye dönüştüğünü söylemesine de ayrıca parantez açıldı.

Ayrıca Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanan ABD yaptırımlarını kaldıracağını açıklayan Trump'ın, "Dostlarıma yaptırım uygulamak istemiyorum" dediği ifade edildi.

NETANYAHU ÇARESİZCE MESAJ VERMEYE ÇALIŞTI

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise aynı gün Hayfa'daki bir deniz üssünü ziyaret ederek Türkiye'ye dolaylı mesaj verdi.

İsrailli siyasi kaynaklar, ziyaretin Türkiye'den gelen tehditler nedeniyle gerçekleştirildiğini aktarırken, Netanyahu "Erdoğan İsrail'in yok edilmesini ve Kudüs'ün fethedilmesini savunuyor, Hamas'a ev sahipliği yapıyor. Böyle bir rejim savaş uçağı almamalı" ifadelerini kullandı.

ABD BASININA VERDİĞİ RÖPORTAJ HATIRLATILDI

Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun bir gün önce Fox News'e verdiği röportajı da hatırlatarak İsrail Başbakanı'nın Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 satılmaması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Netanyahu, böyle bir satışın İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü ve bölgedeki hassas güç dengesini bozacağını savundu. Haberde ayrıca Netanyahu'nun röportaj sırasında Kıbrıs'ı NATO üyesi olarak gösterdiği, ancak bunun doğru olmadığı ve Kıbrıs'ın NATO üyesi olmadığı notu da yer aldı.

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