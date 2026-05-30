Amasya otogarında yolcu otobüsünde yangın

Bayram öncesi yolcu hareketliliğinin arttığı Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen otobüs yangını kısa süreli paniğe yol açtı. Yolcularını indirdikten sonra terminal içerisinde park edilen şehirlerarası yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve yükselen alevler çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

ALEVLER KISA SÜREDE OTOBÜSÜ SARDI

Mersin’den hareket ederek Amasya’ya ulaşan Topçam firmasına ait 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü, yolcuların tahliye edilmesinin ardından terminal sahasında park edildi. Bir süre sonra otobüsten yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün büyük bölümünü sararken, ekipler yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine ulaşan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Uzun süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs büyük ölçüde zarar gördü.

Yangının ardından araçta yapılan ilk incelemelerde otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bir zamanlar yüzlerce kilometre yol kat eden yolcu otobüsü, geriye yalnızca metal yığınını andıran bir enkaz bıraktı.

FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ

Yangının meydana geldiği sırada otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Bayram yoğunluğunun yaşandığı günlerde terminalde meydana gelen olay, vatandaşlar arasında da endişe yarattı.

Yangına tanıklık eden Bekir Vermişli, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Otobüs cayır cayır yandı. Yaralanan yok. Bayram yoğunluğu da var. Allah’tan otobüs boştu. Daha kalabalık bir noktada ya da içinde yolcular varken yaşansaydı çok daha ciddi sonuçlar ortaya çıkabilirdi.”

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Teknik ekiplerin hazırlayacağı raporun ardından yangının elektrik arızası, mekanik bir sorun ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenecek.

Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak detaylı incelemenin ardından netleşeceğini bildirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAYRAM ÖNCESİ TERMİNALDE TEDİRGİNLİK

Bayram seyahatlerinin yoğunlaştığı dönemde yaşanan yangın, terminalde bulunan yolcular ve çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınması büyük bir felaketin önüne geçerken, olay güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Can kaybı yaşanmadan atlatılan yangın, geride maddi hasar ve büyük bir korku bıraktı.