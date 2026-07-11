Amasya'da eve giren yılanı yakalayıp, boynuna sardı
Taşova ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu. Eve gelen görevli, 1 metreden fazla uzunluktaki yılanı saklandığı karyolanın arasından çıkartıp yakalayarak boynuna sardı.
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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etti.
Bunun üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.
YAKALADIĞI YILANI BOYNUNA SARDI
Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı.
Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur." diye konuştu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)