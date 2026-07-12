Amasya'da önüne çıkan traktöre çarpmaktan saniyelerle kurtuldu
Taşova ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne bir anda traktör çıktı. Sürücünün ani manevra yaparak çarpışmadan kıl payı kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.
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Amasya'da facianın ucundan dönüldü.
Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü yakınlarında yaşanan olayda, Ömer Mustafa Özalan’ın kullandığı otomobil, Ladik’ten yola çıkıp Taşova yönüne gidiyordu.
ÖNÜNE ANİDEN TRAKTÖR ÇIKTI
Bu sırada otomobilin önüne kavşakta aniden traktör çıktı.
Sürücü, ani manevra yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Yürekleri ağızlara getiren o anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)