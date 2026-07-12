Amasya'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Gümüşhacıköy ilçesinden denize girmek için Samsun’a giderken kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yanında bulunan ve ağır yaralanan arkadaşının ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden Samsun istikametine seyir halindeki Hasan Tütüncü, aynı yönde ilerleyen yarı römorklu tıra arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tütüncü ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Enes Enver T. ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Tütüncü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hasan Tütüncü’nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)