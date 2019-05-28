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Ambulans şoförü yanan evin kendisine ait olduğunu gördü

Aydın'da öğrencilere kiraya verdiği evinde ütüden çıkan yangına giden ambulans şoförü, yanan yerin öğrencilere kiraya verdiği evi olduğunu görünce şok yaşadı.

DHA | 28.05.2019 - 17:58..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

PRİZE TAKILI ÜTÜ YANGINA SEBEP OLDU

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Medine Karaarslanoğlu ve Melisa Sönmez'in kiracı olduğu dairede prize takılı unutulan ütü nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı.

Ambulans şoförü yanan evin kendisine ait olduğunu gördü

İKİ İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. Bunun üzerine olay yerine ambulans istendi.

Ambulans şoförü yanan evin kendisine ait olduğunu gördü

KENDİ EVİNİ YANARKEN GÖRDÜ

Gelen ambulansın şoförü Şener Akar, yanan evin kiraya verdiği evi olduğunu görünce şok yaşadı. İtfaiye erlerine, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Ambulans şoförü yanan evin kendisine ait olduğunu gördü

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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