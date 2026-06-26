Amed Sportif Faaliyetler, Ermal Krasniqi'yi transfer etti
Amed Sportif Faaliyetler, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen Ermal Krasniqi'yi renklerine bağladı.
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
LEGIA VARŞOVA'DA OYNADI
Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)