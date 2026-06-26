Haberler Transfer dosyası

Amed Sportif Faaliyetler, Ermal Krasniqi'yi transfer etti

Amed Sportif Faaliyetler, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen Ermal Krasniqi'yi renklerine bağladı.

AA AA
Amed Sportif Faaliyetler, Ermal Krasniqi'yi transfer etti
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

LEGIA VARŞOVA'DA OYNADI

Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)