Haberler Basketbol

Anadolu Efes, Mersin Spor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Mersin Spor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-86'lık skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5

Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2

1. Periyot: 25-29

Devre: 50-52

3. Periyot: 68-71

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi