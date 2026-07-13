Anderson Talisca'nın şampiyonluğa inancı tam: Taraftarlara söz verdi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen kamp çalışmalarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı yıldız, şampiyonluğun tek ve mutlak hedef olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz sezon 27 golle kariyer rekoru kıran oyuncu, taraftarlara son saniyeye kadar mücadele etme sözü verdi.

"ŞAMPİYONLUK TEK HEDEF: SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Talisca, şöyle devam etti:

“Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim. Oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman son düdüğe kadar çok fazla savaşacağız. Onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Bizler bunun için çok çalışıyoruz, takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.”

"ŞAMPİYON OLAMAMAK ZAMAN ZAMAN BASKI YARATIYOR"

Anderson Talisca, uzun süredir şampiyon olamamanın baskıyı artırdığını savunarak, şöyle konuştu:

““Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Sonuçta taraftarlarımız tabi şampiyon olmak istiyor. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak istiyoruz ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olamayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak. Devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.””