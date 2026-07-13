Ensonhaber sordu: Haluk Levent hakkında ne düşünüyorsunuz

Ensonhaber, sokağın nabzını tutuyor.

Yeni içerikler ve birbirinden farklı sorularla Ensonhaber, sokakta vatandaşa mikrofon uzatıyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, sokağın nabzını tutarak milyonlara ulaşıyor.

FARKLI GÖRÜŞ VE YORUMLAR AYNI PLATFORMDA

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

"HALUK LEVENT HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Hazal Palavar ve kameramanımız Enes Özlü, "Haluk Levent hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR İNSANI

Bazı vatandaşlar Haluk Levent'in sabıkalı olduğunu, geçmişten gelen çek davalarıyla güven vermediğini söylerken bazıları da Haluk Levent'in Türkiye'nin en güvenilir insanı olduğunu, dürüstlüğüne güvendiğini söyledi.

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