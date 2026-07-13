Fenerbahçe, Shane Larkin'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, basketbolda ses getiren bir hamleye imza attı...

Anadolu Efes'te 8 yıl boyunca forma giyen ve 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Shane Larkin'in yeni takımı resmen açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da formasını terleten Larkin, Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı.

"ÇUBUKLU FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin (1.80cm - 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.





Miami Üniversitesi’nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draftında Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks’e verilen Larkin, NBA’deki ilk sezonuna Dallas’ta adım attı. Sezonu NBDL’in Texas Legends takımında tamamlayan Larkin, 2013 yılında Atlantic Coast Konferansı’nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdırdı. Aynı zamanda konferansta “Yılın Oyuncusu” seçildi. 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya’nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, İspanya Ligi’nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. 2017-18 sezonunda ise NBA’e Boston Celtics formasıyla geri dönen Milli oyuncu, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague’de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi. Larkin, 2025 yazında A Milli Basketbol Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Shane Larkin’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.”

KARİYERİNE NBA'DE BAŞLADI

Öte yandan profesyonel kariyerine Dallas Mavericks'te başlayan Larkin, New York Knicks ve Brooklyn Nets formaları giydi.

Sonrasında Avrupa macerasına Baskonia ile adım atan yıldız oyun kurucu, Boston Celtics'ten gelen teklifle yeniden NBA'in yolunu tuttu.

ANADOLU EFES'TE ÇOK SAYIDA KUPA KALDIRDI

2018'de yolu ülkemizle kesişen Larkin, Anadolu Efes'e imza attı. Burada geçirdiği 8 sezonda 2 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşayan Larkin, aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda forma giyme hakkı da kazandı.

Larkin, 12 Dev Adam ile 2025 EuroBasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.