Yeni Karadeniz dizisi geliyor: Çekim tarihi duyuruldu

Tolgahan Sayışman’ın yapımcılığını üstlendiği Han Medya imzalı "Kalbimin Rotası Karadeniz" adlı mini dizi, bölgenin hem kültürel hem de doğal zenginliklerini ön plana çıkarmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu ve senaryosunu Emre Kavuk’un kaleme aldığı projenin çekimlerine Temmuz ayının ikinci haftasında başlanması planlanıyor.

Yıldız isimler bir arada

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce "Aşk Film" projesinde de birlikte kamera karşısına geçen İlhan Şen ve Cemre Baysel’in bu yapımda başrolleri paylaşacak.

Go Türkiye serisinin bir parçası olacak olan bu yeni dizi, Karadeniz’in büyüleyici doğasında geçecek hikayesiyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.