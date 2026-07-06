Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
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Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nden sonra ikinci kez NATO Zirvesi kapsamında liderleri ağırlayacak.
Ankara'nın ev sahipliğindeki dev zirveye 32 ülkenin liderleri katılacak.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmeleri de başladı.
Hazırlıklar tamamlanırken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz saat diliminde Ankara'ya ulaştı.
NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Ankara'ya gelen Rutte, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
SAMİMİ KARELER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'nin samimi anları ise objektiflere yansıdı.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler, her şey mükemmel
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)