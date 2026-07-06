Beşiktaş, Doğan Alemdar için teklif yaptı

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta son saatlerde hareketlilik yaşanıyor.

Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından Alman kaleci Alexander Nübel transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varan Beşiktaş, ikinci kaleci transferi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş, Alexander Nübel transferini bitirdi

TEKLİF YAPILDI

BeIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar için İstanbul ekibine transfer teklifini iletti.

NÜBEL'İN ARKASINDA GÖREV ALACAK

Beşiktaş'ın, Alexander Nübel'in arkasında görev yapacak yerli bir alternatif oluşturmak istediği ve Doğan Alemdar transferi için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

6 MAÇA ÇIKTI

İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.

RENNES'TEN GELDİ

23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.