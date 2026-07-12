Ankara Kalesi yakınında otluk alanda yangın
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi’nin etrafındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi’nin etrafında bulunan otluk arazide yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)