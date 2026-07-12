Vizesiz istikamet listesi geniş: Brezilya, Mısır, Gürcistan, Maldivler

Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları başladı.

Başka diyarlar görmek isteyenler, vizesiz gidilebilecek ülke planları yapıyor.

Vizesiz tatil yapılabilecek yerler için pratik bir rehber hazırladık.

GÜRCİSTAN: KİMLİĞİ GÖSTER GEÇ

Öncelikli hedef pratik bir geçiş ise kuşkusuz en ideal yer Gürcistan’dır.

Pasaporta bile gerek duyulmayan Gürcistan’a geçişte sadece yeni çipli kimlik kartlarla sınır kapısından geçilebiliyor.

Kafkas Dağları’nı görüp, Karadeniz kıyısındaki Batum sahillerinde serinleyip, tarihi Tiflis sokaklarında kültür turuna çıkarak harika bir tatil rotası oluşturulabilir.

İçi erimiş peynirle dolu nefis haçapuri ekmeği ve dev mantıyı andıran hinkali gibi hamur işlerini de tatmadan dönmek olmaz.

Tiflis’in tarihi Abanotubani bölgesinde yer alan sülfür hamamları, yer altından çıkan doğal ve şifalı sıcak sularıyla ikonik bir dinlenme noktası.

Tuğla kubbeli otantik mimarisiyle dikkat çeken bu hamamlara, hem cildi yenileyen sülfürlü sularıyla yorgunluk atmak için hem de geleneksel kese köpük masajını deneyimlemek için uğramakta fayda var.

MISIR: HEM KIZGIN KUMLAR HEM MAVİ SULAR

Mısır’ın son dönemde Türk vatandaşlarına sınır kapısında kolayca kapıda vize vermesinin de etkisiyle turizmde patlama yaşıyor.

Tüm dünyanın hayranı olduğu piramitleri görüp, Şarm El-Şeyh’te ve Hurghada'da yüzmek keyif verecek.

Kızıldeniz'in rengarenk mercan resifleri arasında dalış yapmak, pek çok kişi için çok sık yaşama şansı bulunmayacak bir anı imkanı sağlıyor.

Ayrıca çölde ATV turuna katılıp, bedevi çadırlarında geleneksel çaylardan içmek de tarihi ve otantik bir yolculuk hissiyatını güçlendiriyor.

KARADAĞ: ADRİYATİK’İN TAŞ KALBİ

Türkiye’den turistlerin son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği duraklardan bir diğeri de Karadağ.

Ülke, Orta Çağ’dan kalma taş binaları ve fiyortları aratmayan körfez manzaralarıyla büyülüyor.

Kotor kentinde merdivenlerini tırmanıp kaleye ulaşınca panoramik körfez manzarası büyüleyici.

Budva'nın hareketli plajlarında gündüz deniz keyfi yaparken, akşamları da eski şehir duvarları içindeki restoranlarda Adriyatik Denizi’nin ürünlerini tatma zamanı.

SIRBİSTAN: KESİNTİSİZ ŞEHİR EĞLENCESİ

Başkent Belgrad ile öne çıkan Sırbistan, hem vizesiz hem de hareketli bir şehir tatili arayan gençlerin ve arkadaş gruplarının gözdesi.

Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu bu dinamik ülke, eğlence hayatı ve kafe kültürüyle her mevsim yoğun ilgi görüyor.

Belgrad Kalesi'nden nehir gün batımını izlemek ve Knez Mihailova Caddesi'nde alışveriş yapmak şehrin önde gelen aktivitelerinden.

ARNAVUTLUK: EKONOMİK VE OSMANİ MALDİVLER

Arnavutluk'a, vizesiz deniz tatili meraklıları akın ediyor.

Ksamil plajlarının turkuaz rengi suları, keseye uygun Maldivler hissiyatı veriyor.

Ülkenin güneyindeki Arnavutluk Rivierası boyunca uzanan bakir koylar, deniz-kum-güneş üçlüsünü sevenler için harika birer kaçış noktası.

Kültürel doygunluk yaşamak isteyenlere ise başkent Tiran’ın renkli binaları ile Osmanlı esintileri taşıyan tarihi Berat şehrinde tur atmak biçilmiş kaftan.

BOSNA-HERSEK: “YURT” DIŞI DEĞİL SINIRIN DIŞI

Bosna-Hersek’te, yurt dışında olduğu hissi pek yaşanmaz.

Başçarşı’da Türk kahvesi içip, Mostar Köprüsü’nü görmeye gitmek, Kravice Şelaleleri'nin buz gibi sularında serinlemek, Blagay Tekkesi'nin mistik doğasında dinlenmek…

Gün içinde küçük molalarda da Boşnak börekleri ile cevapi köftesi yiyerek 81 vilayetin pek dışına çıkmamış gibi hissedip, çok keyifli bir tatil fırsatı edinebilirsiniz.

TAYLAND: TROPİKAL ADALAR, YÜZEN PAZARLAR, FİLLER

Uzak Doğu meraklısı Türk turistin gözdesi olan Tayland, 30 güne kadar vize istemiyor.

Phuket ve Phi Phi adalarında tropikal kumsallar, coğrafyamızda bulunmayan bir deneyim fırsatı.

Kültür ve gastronomi karışık bir tur için Bangkok’ta Budist tapınaklarını gezip, sokak lezzetlerini tatmak ilgi çekici olacaktır.

Tayland’da dünyada bir başka yerde yapma ihtimali daha düşük olan uğraşlardan biri de yüzen pazarlarda teknelerden alışveriş yapmak.

Oralara kadar gittikten sonra Tay masajı yaptırmadan gelmek de olmaz.

Ülkenin bir başka turistik ilgi çekici alanı ise fil koruma alanları.

Filler ile doğal ortamlarında vakit geçirmek bir daha yakalanmayacak bir deneyim fırsatı olabilir.

KUZEY MAKEDONYA: DOĞA VE TARİHİN BULUŞMASI

Kültürel keşifleri doğayla bir araya getirmek isteyenler için Kuzey Makedonya ideal bir seçenek sunuyor.

Üsküp'ün tarihi atmosferini keşfettikten sonra rotanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid Gölü'ne çevirebilirsin.

Ohrid Gölü'nde düzenlenen tekne turlarında berrak suyun güzelliğini deneyimlerken, göl kıyısındaki tarihi kiliseleri fotoğraflayabilirsin.

Üsküp'teki Türk Çarşısı'nda dolaşırken Türkçe konuşan esnafla sohbet etmek ve meşhur Makedon köftesini tatmak da seyahatin keyifli duraklarından biri olacaktır.

FAS: BAHARAT KOKULU SOKAKLAR

Fas’ta Marakeş'in baharat kokularıyla dolu dar sokakları, Şafşavan'ın maviye boyanmış evleri ve Sahra Çölü'nde yıldızların altında kamp yapma deneyimi unutulmaz anılar vadediyor.

Ünlü Jemaa el-Fnaa Meydanı'ndaki sokak gösterilerini izleyebilir, geleneksel kapalı çarşılarda pazarlık yaparak farklı bir kültürü yakından hissedebilirsin.

Atlas Dağları'nın eteklerinde bulunan kerpiç kasabalar ise adeta bir film setini andıran görüntüleriyle dikkat çekiyor.

MALDİVLER: OKYANUS KIYISINDA İNZİVA

Tropikal bir tatili en konforlu haliyle yaşamak isteyenler için Maldivler öne çıkan rotalardan biri.

Ülkeye vardığında havalimanında herhangi bir ücret ödemeden 30 günlük giriş izni alabilirsin.

Turkuaz denizin üzerine kurulu ikonik bungalovları ve bembeyaz plajlarıyla kartpostalları aratmayan bir manzara sunan Maldivler, özel adalar üzerindeki lüks otelleriyle dikkat çekiyor.

Kendine ait plajın keyfini çıkarırken odanın altından geçen rengârenk balıkları izleyebilir, şnorkelle dalış yaparak deniz kaplumbağaları ve zararsız balina köpekbalıklarıyla yüzme fırsatı yakalayabilirsin.

BREZİLYA: LATİN DİYARINI KEŞİF

Güney Amerika'yı vizesiz keşfetmek isteyenler için Brezilya, uzun yolculuğa rağmen en ilgi çekici seçeneklerden biri.

Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemeyen ülke; Rio de Janeiro'daki ünlü Copacabana Plajı, görkemli Kurtarıcı İsa Heykeli ve Amazon Ormanları'nın eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Sugarloaf Dağı'na teleferikle çıkarak şehri ve okyanusu yüksekten izleyebilir, dünyanın en büyük şelaleleri arasında gösterilen Iguazu Şelaleleri'nde doğanın etkileyici gücünü yakından hissedebilirsin

BUHARA

Türk ve İslam tarihinin en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Buhara, günümüzde de dar sokakları, mavi kubbeli medreseleri ve tarihi çarşılarıyla ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği şehirlerden biridir.

SİNGAPUR

-Dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir.

- Toplu taşıma sistemi oldukça gelişmiştir.

- Çok kültürlü yapısı sayesinde Çin, Malay, Hint ve Batı kültürleri bir arada yaşanır.

- Sokak lezzetleriyle ünlüdür.

Singapur modern gökdelenleri ve yemyeşil parklarıyla tercih edilmesi gereken bir destinasyon.

MAURİTİUS

Turkuaz lagünleri, beyaz kumlu plajları ve lüks tatil köyleriyle dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biridir.