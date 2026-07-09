Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri bıçak gibi kesildi

ABD haftalarca sürecek operasyonlara hazırlanıyor...

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri vurmasına yanıt olarak çok sayıda hedefe operasyon düzenleyen ABD ordusu, misillemelerin tekrar etmesi halinde saldırılarını genişleteceğini duyurdu.

ABD basını, Beyaz Saray'ın İran'a karşı haftalar ya da aylar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını öne sürdü.

GEMİ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Dünyanın en kritik ham petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, ABD ile İran arasında kısa süre önce sağlanan kırılgan geçici ateşkesin çökme noktasına gelmesi ve tırmanan askeri gerilim nedeniyle bugün itibarıyla durma noktasına geldi.

KRİZİN FİTİLİ NASIL ATEŞLENDİ?

Hafta başında Basra Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleşti.

İran tarafından yapıldığı belirtilen bu saldırılarda bir Katar LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) gemisi ile iki büyük petrol tankeri isabet aldı.

Saldırıların hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan geçici ateşkes anlaşmasının (Mutabakat Zaptı) resmen "bittiğini" ilan etti.

Hemen ardından harekete geçen ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini korumak ve İran'ın bölgedeki tehdit kapasitesini kırmak gerekçesiyle, üst üste ikinci gecede de İran'daki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı misilleme hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

DENİZ TRAFİĞİNE U DÖNÜŞÜ VE KARARTMA

Bloomberg tarafından takip edilen anlık gemi takip ve denizcilik verileri, Hürmüz Boğazı'nın özellikle Umman kontrolündeki güvenli geçiş şeridinde trafiğin bıçak gibi kesildiğini gösteriyor.

Bölgedeki ticari gemilerin büyük bir kısmı ani kararlarla rotalarını değiştirip "U dönüşü" yaparken, bölgeden çıkmaya çalışan veya ilerlemek zorunda olan bazı armatörler ise sinyal takip sistemlerini (AIS) tamamen kapatarak "karanlıkta" veya askeri konvoylar eşliğinde hareket etmeyi tercih ediyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) de bir açıklama yaparak, ikinci bir duyuruya kadar tüm ticari gemilere Hürmüz Boğazı rotasından kesinlikle kaçınmaları yönünde acil çağrıda bulundu.