MSB, bedelli askerlik ücretini açıkladı

Bedelli askerlik ücreti memur maaşı katsayısına göre yılda iki kez belirleniyor.

Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyordu.

Rakam, temmuz ayında memur maaşına gelen zam oranı olan yüzde 13,52 kadar artırıldı.

Yeni açıklanan rakamla birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira, 30 kuruş oldu.

7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.

AÇIKLAMA HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA YAPILDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlandığını anımsatan Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişiklikler doğrultusunda yılda iki kez güncelleniyor.

Bu nedenle milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yön verecek enflasyon verileri ile maaş katsayılarının netleşmesi, bedelli askerlik ücretinin de belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de kesinleşmiş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen yükümlülerin yoklama işlemlerini tamamlaması, bedelli askerlik başvurusunda bulunması ve belirlenen süre içinde ödeme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ödemeler, ilgili bankalar aracılığıyla veya kamu ödeme kanalları üzerinden yapılabiliyor.

NİSAN AYINDA HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞMİŞTİ

2026 yılının ilk aylarında bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira olarak uygulanıyordu.

Nisan ayında TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyle hesaplamada esas alınan 240 bin gösterge rakamı 300 bine çıkarıldı.

Bu değişiklikle bedelli askerlik ücretinde yaklaşık yüzde 25 artış gerçekleşirken, taban tutar 416 bin 361 lira 30 kuruşa yükseldi.



