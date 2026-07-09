Bahçesindeki ağaçları kesti, toprağı servete çevirdi: Şimdi milyarlar kazanıyor

Vietnam’da Can Tho şehrinin Nhon My beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Chau Quoc Hai, 5 hektarlık devasa bahçesinde kurduğu modern düzenle bölge çiftçilerine yeni bir yol haritası çiziyor.

Yıllar önce bahçesini hem meyve hem de fıstık ağaçlarıyla dolduran Bay Hai, beklediği verimi alamayınca radikal bir karar aldı.

Tüm greyfurt ağaçlarını sökerek alanı tamamen betel fıstığına ayırdı. Bu kararı, bugün onu bölgenin en büyük üreticisi konumuna taşıdı.

Vietnam.vn sitesinde yer alan bilgilere göre, bahçesinde 2,2 metrelik hassas aralıklarla dikilmiş 15.000’den fazla ağaç bulunuyor. 10 yaşındaki 6.000 ağacı ve 6-7 yaşındaki 9.000 fidanıyla bahçe, sistematik yapısıyla adeta bir orman düzenini andırıyor.

Milyarlık yatırım, milyarlık kazanç

Bay Hai’nin başarısının arkasında sadece ağaçlar değil, ciddi bir mühendislik yatırımı var. Bahçenin içine inşa ettiği beton yollar sayesinde hasat ve bakım işlemleri mekanize edildi.

Erozyonu önlemek için betonla güçlendirilen sulama kanalları ise yılın her günü su dengesini korumasını sağlıyor.

Sosyal medyadan alıcılara ulaşıyor

Bahçenin işletmesinde eşi Bayan Nguyen Thuy Trang büyük rol oynuyor. Fidan satışlarını yöneten Bayan Trang, TikTok ve YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaştıklarını, ancak müşterilerin çoğunun bahçeyi bizzat ziyaret ederek gerçek verimi gördükten sonra güvenle sipariş verdiğini anlatıyor.

Fidanlıklarında yetiştirdikleri 600.000’e yakın fidan ise bölgedeki diğer çiftçiler için de önemli bir geçim kapısı oluyor.

Daha büyük bir tedarik zinciri hedefliyor

Başarıyı yakalamış olmasına rağmen durmaya niyeti olmayan Chau Quoc Hai, şimdiden yeni arazi alımlarına hazırlanıyor.

Hedefi, bölgedeki ekim alanlarını daha da genişleterek, kaliteli betel fıstığında Vietnam’ın adını uluslararası pazarlarda daha güçlü duyurmak.