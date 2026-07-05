Ankara Valiliği'nden kumanya iddialarına yanıt: Zehirlenme bulgusu yok

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalarla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Valilik, 5 Temmuz 2026 tarihinde dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

"ZEHİRLENME BULGUSU YOK, PERSONELİN DURUMU İYİ"

Açıklamada, hastanede yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Valilik ayrıca, zirve kapsamında personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin, hazırlanma aşamasından itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.