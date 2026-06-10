Ankara'da 4 adrese kumar baskını: 11 gözaltı

Ankara'da yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 4 ayrı noktada faaliyet gösteren kumarhanelerde 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS GELİNCE IŞIKLARI KAPATIP SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyon sırasında şüphelilerin polis ekiplerinin geldiğini fark etmeleri üzerine iş yerlerinin ışıklarını kapatarak içeride kimsenin bulunmadığı izlenimi vermeye çalıştıkları öğrenildi. Kapıları açmamakta direnen şüphelilere rağmen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girerek operasyonu başarıyla tamamladı.

Yapılan incelemelerde bazı mekanların dışarıdan dernek görünümünde faaliyet gösterdiği, ancak içeride yasa dışı kumar organizasyonlarının düzenlendiği belirlendi.

PARA, ALTIN VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, dikkat çekici miktarda para ve değerli eşya ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin 400 lira nakit para ve 5 bin dolar bulundu. Ayrıca telsizler, uzaktan kumandalar, şarj cihazları, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar oyunlarında kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

Ele geçirilen materyallerin, yasa dışı faaliyetlerin organizasyonunda ve güvenlik tedbirlerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

KAMERALI TAKİP VE 'ERKETE' SİSTEMİ KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde şüphelilerin polis baskınlarına karşı kapsamlı önlemler aldığı ortaya çıktı. Mekanların çevresinin güvenlik kameralarıyla sürekli izlendiği, polis veya yabancı kişilerin yaklaşması halinde içeridekilere bilgi verildiği belirlendi.

Ayrıca halk arasında "erkete" olarak tabir edilen bazı kişilerin dışarıda gözcülük yaptığı, olası denetim ve operasyonları önceden haber vererek içerideki kişilerin tedbir almasını sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle uzun süredir faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları değerlendiriliyor.

ARANAN ŞAHIS DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde, şüphelilerden birinin 4 yıldır çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

KUMAR OYNATANLARA SORUŞTURMA, OYNAYANLARA CEZA

Operasyonun ardından kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 228'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen kişilere ise idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, kent genelinde yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.