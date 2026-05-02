Ankara’da bir gündür haber alınamayan adam ölü halde bulundu

Ankara'da şüpheli olay...

Ankara’da, kendisinden bir gündür haber alınamayan Ramazan Göksu’nun yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Göksu’yu bulma çalışmalarının devam ettiği sırada bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, Haymana’nın Sarıdeğirmen Mahallesi’ne yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Civarda yapılan aramalarda ilk olarak en son Göksu’nun kullandığı ve arkadaşı ait olduğu öğrenilen plakalı otomobil bulundu.

Genişletilen çalışmalar neticesinde ekipler, aracın 15 metre ilerisinde Göksu’nun cansız bedenine rastladı.

İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İki çocuk babası olduğu belirtilen Göksu’nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.