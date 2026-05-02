İsrail propagandaya ayrılan bütçe payını dört katına çıkardı

The Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in savaş döneminde propagandaya yaptığı yatırımlara dikkat çeken bir haber yayımladı.

SAVAŞ SÜRECİNDE PROPAGANDA BÜTÇESİ 20 KAT ARTTI

İsrail milletvekillerinin geçen ay onayladığı 2026 ulusal bütçesinde, propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayrılmasıyla bu alana ayrılan bütçenin, bir önceki yıl tahsis edilen 150 milyon doların dört katından fazla arttığı belirtildi.

Haberde, söz konusu miktarın 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar başlamadan önce propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 20 katına ulaştığı ifade edildi.

MEDYA FAALİYETLERİ GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

Yeni bütçe kapsamında sosyal medya kampanyaları yürütülmesi, yabancı heyetlerin İsrail’e davet edilmesi ve medya faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmaların planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda dijital platformlarda reklam faaliyetlerinin artırılması, uluslararası heyetlerin ağırlanması ve medya içeriklerinin izlenmesine yönelik birimlerin oluşturulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

ULUSLARARASI DESTEK DÜŞTÜ

Haberde, propaganda bütçesindeki artışın İsrail’e yönelik uluslararası kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ABD KAMUOYUNDA İSRAİL'E YÖNELİK OLUMSUZ ALGI ARTTI

Bazı anket sonuçlarının özellikle ABD kamuoyunda İsrail’e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyduğu belirtildi.Uzmanlar, propaganda yatırımlarının amacına ulaşamayacağını ifade ediyor.

PROPAGANDA OLUMSUZ ALGIYI TEK BAŞINA DÜZELTEMEZ

Uzmanların değerlendirmelerine yer verilen haberde, propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçedeki artışın, Gazze’deki savaşın yol açtığı olumsuz algıyı tek başına değiştirmede yeterli olmayabileceği görüşünün dile getirildiği aktarıldı.

Uzmanlar, ülkelerin uluslararası imajının yalnızca propaganda faaliyetleriyle değil, sahadaki politikalar ve uygulamalarla da doğrudan şekillendiğine dikkat çekti.