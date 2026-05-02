Malatya’da kan donduran olay: Annesini bıçakla rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi

Malatya’da kan donduran olay

Doğanyol ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde bir şahsın annesini rehin aldığına dair İstanbul’dan ihbar yapılması üzerine Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANNESİNİ REHİN ALDI

Bölgede yapılan incelemede, Serhat Aydın adlı şahsın dengesiz davranışlar sergilediği ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığı tespit edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay sırasında şahsın annesine zarar vermeye başladığı ve müdahale eden güvenlik güçlerine de bıçakla saldırdığı belirtildi.

MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA ATEŞ AÇILDI

Bunun üzerine güvenlik güçlerinin “meşru müdafaa” kapsamında şahsa ateş açtığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu yaralanan Serhat Aydın, Doğanyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olayda yaralanan anne H.A.’nın ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülürken, ayrıca idari soruşturma da başlatıldı.