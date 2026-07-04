Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle park yasağı bugün başlıyor

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor...

Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak.

HAZIRLIKLARDA SONA GELİNDİ

Zirve için Başkent Ankara'da yapılan hazırlıklarda ise sona gelindi.

Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafikte bazı tedbir kararları aldı.

Bu tedbirlerden bazıları yarından itibaren uygulamaya geçecek.

PARK YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi.

Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.

9 TEMMUZ'DA BİTECEK

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Bu noktalarda bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ve konteynerların yarına kadar bulundukları yerden kaldırılması gerekiyor.

Kısıtlama bugün uygulanmaya başlayacak ve 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

ANKARA'DA PARK YASAĞI BULUNAN YOLLAR

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

"Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü.

Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi."