Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri: Geniş güvenlik önlemleri alındı

Türkiye, 2025'teki Lahey Zirvesi'nin ardından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zirveye, 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile davetli diğer liderler katılacak.

TÜRKİYE'NİN NATO'YA İKİNCİ EV SAHİPLİĞİ OLACAK

İstanbul'daki 2004 Zirvesi'nden sonra Türkiye'nin NATO'ya ikinci kez ev sahipliği olacak.

Zirve; savunma harcamaları, savunma sanayii üretimi, Ukrayna'ya destek ve ittifakın geleceği gibi kritik konuları ele alacak.

Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, teknoloji ve küresel tehditler zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

32 NATO ÜYESİ ÜLKE KATILACAK

Ankara'daki zirveye NATO'nun 32 üye ülkesi katılacak.

Bunun yanı sıra NATO'nun iş birliği yaptığı bazı partner ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılarda yer alması bekleniyor.

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Türkiye ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri zirvede aynı masa etrafında buluşacak.

Zirveye katılan ülkeler:

ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan.

ALINAN TEDBİRLER PAYLAŞILDI

Ankara Valiliği, zirvenin sorunsuz gerçekleşmesi, kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla kapsamlı tedbirler açıkladı.

Bu tedbirler, zirve öncesi ve sırasında başkentin belirli bölgelerinde günlük hayatı etkileyecek.

GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ

Gösteri ve etkinlik yasağı:

28 Haziran 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar Ankara genelinde her türlü gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, afiş/pankart asma gibi faaliyetler yasaklandı.

Valilik izni dışında insansız hava aracı uçuşları da yasak.

Kırmızı bölgeler:

Esenboğa ve Etimesgut havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, delegasyonların konaklayacağı oteller ve transit güzergahlar, 'kırmızı bölge' ilan edildi.

Bu alanlarda araç ve yaya trafiği sıkı kontrole tabi tutulacak.

Yol kapanışları ve alternatif güzergahlar uygulanacak.

Güvenlik personeli:

Yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev alacak, buna sivil kıyafetli ekipler de dahil.

Havalimanları, konaklama tesisleri ve güzergahlar, yoğun denetim altında olacak.

CCTV kameralar ve yüksek teknolojili gözlem kameraları devreye girecek.

METROLARDA DA DÜZENLEME YAPILDI

Ankara'da raylı sistemde de bazı düzenlemeler yapıldı.

Zirve süresince Başkent'te metro çalışmaya devam edecek.

Ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak.

Bu kapsamda Ankaray'da yapılan düzenlemede Bahçelievler istasyonu, zirve süresinde yolcu alımına kapalı olacak.

Kentteki kısıtlamalar, zirvenin tamamlanıp liderlerin Türkiye'den ayrılana kadar uygulanacak.

KAMU PERSONELİ VE HİZMETLER

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, zirvede görevli personel ile kritik hizmetlerde çalışanlar hariç personel, 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Bu, kamusal hayatı büyük ölçüde yavaşlatacak bir uygulama.

Zirve nedeniyle protokol yollarında bakım-onarım ve hazırlık çalışmaları da sürüyor.

Yetkililer, tedbirlerin geçici olduğunu ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çaba gösterdiklerini belirtiyor.

Ankara Valiliği ve ilgili kurumlar, gelişmeleri takip ederek ek duyurular yapmayı planlıyor.

Vatandaşların, trafik ve etkinlik kısıtlamalarına dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları önem taşıyor.

NATO ZİRVESİ İÇİN KAPALI OLACAK YOLLAR

Valilik, zirve süresince kapalı olacak yolların listesini de yayımladı.

Buna göre Ankara'da kapalı olacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'dan 08 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

YENİMAHALLE'DE KAPALI YOLLAR:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı.

ÇANKAYA'DA KAPALI YOLLAR:

Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı,

Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.