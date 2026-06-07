Ankara'da otomobil, park halidneki tıra çarptı: 4 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışmadığı, ancak çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin inceleme sürüyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde trafik güvenliği sağlanırken, kaza ile ilgili detaylı rapor hazırlanıyor.