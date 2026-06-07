Mustafa Armağan anlattı: CHP'ye 90 yıl önce atanan kayyum

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Tarihçi Mustafa Armağan, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan "Mustafa Armağan ile Kapsül Tarih" programında CHP'nin tarihiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

CHP'NiN İLK ADI NEYDİ?

Mustafa Armağan, programda CHP'nin ilk isminin ne olduğu ve CHP'nin tarihinde kapalı bulunduğu dönem gibi ilginç başlıklarla ilgili bilgiler verdi.

Armağan, CHP'nin Cumhuriyet'i kuran parti olduğu iddiasının doğru olmadığına da değinerek dönemle ilgili geçiş uygulamaları üzerinden örnekler verdi.

"1936'DA CHP YÖNETİMİNE ATANDI"

Mustafa Armağan, "CHP'ye kayyum atanması" diye söz ettiği 1936 yılında partide yaşanan dönüşümü şöyle anlattı:

"1936 yılında Recep Peker, CHP'nin genel sekreterliğinden alınarak yerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya atanır. İçişleri Bakanı'nın aynı zamanda iktidar partisinin genel sekreteri olması kabul edilemez bir şey. Devlet, 1936 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne el koydu."