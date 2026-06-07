CBS yazdı: Körfez'deki bilançonun faturasını İran varlıkları ödeyecek

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına, İran cephesinden de misillemelerle cevap verildi.

Bu saldırılarda İsrail ile ABD'nin bölgedeki askeri üsleri hedef alındı.

BAE, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Umman'daki ABD üsleri ile kritik noktalara yönelik gerçekleştirilen saldırıların Körfez'deki bilançosu ise ağır oldu.

ABD ile İran arasında 7 Nisan tarihinde ateşkes sağlanırken, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da görüşmeler gerçekleşti.

İki ülke arasında karşılıklı gerilimler gölgesinde müzakereler yürütülürken, ABD basınında konuya dair dikkat çekici bir iddia geldi.

KÖRFEZ'DEKİ ZARARIN MALİYETİ İÇİN YÖNERGE

CBS News'ün haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresinden ismi belirtilmeyen kaynaklar, Bessent'in, Körfez bölgesindeki ülkelerde savaşın başından bu yana İran'ın yol açtığı zararın tahmini maliyetinin öğrenilmesi konusunda Bakanlığa direktif verdiğini öne sürdü.

ONARIM İÇİN İRAN VARLIKLARI KULLANILACAK İDDİASI

Kaynaklar, Hazine Bakanlığının, "İran'ın, Körfez ülkelerinde yol açtığı zarara ilişkin onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması niyeti olduğunu", bu varlıkların kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirileceğini belirtti.

İRAN'IN DONDURULMUŞ VARLIKLARI 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

İran'ın uluslararası hesaplardaki dondurulmuş varlıklarının değerinin 100 milyar ile 120 milyar arasında olduğu iddia ediliyor

İran'a ait söz konusu kaynakların, bankalarda dondurulmuş para ya da petrol tankerleri gibi hangi varlıkları kapsadığına ilişkin detaylar bilinmiyor.