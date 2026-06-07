Rahmi Koç'un fıkrası tepki topladı: CHP'liler duruma sessiz kaldı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde İzmir Balçova'daki hastane açılışında, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu protokol üyelerine bir fıkra anlattı.

Koç'un, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'" şeklindeki sözleri medyaya yansıdı.

Görüntüler kamuoyunda ve birçok siyasi isim tarafından tepkiyle karşılandı.

"ADALETİN TERASİZ KİMSENİN STATÜSÜNE GÖRE TARTMAZ"

Görüntülerin yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçlaması kapsamında resen soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı kamuoyuna duyurarak, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz." vurgusu yaptı.

"DEĞERLERİMİZE AYKIRIDIR"

Birçok siyasi isimden de bu 'fıkra'ya eleştiri yağarken, AK Parti'de de Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere tepkiyle karşılandı.

Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." dedi.

CHP, 'FIKRA'YA TEPKİSİZ KALDI

Ancak CHP'de ise durum aynı olmadı.

Parti düzeyinde bir tepki veya açıklama gelmedi.

Sessizliğini koruyan partililerin konuya ilişkin düşünceleri ve 'fıkraya ilişkin CHP kanadının ne düşündüğü' de merak konusu oldu.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

Olayın ardından Koç Holding'in resmi hesabından Rahmi Koç imzalı özür mesajı yayımlandı:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."