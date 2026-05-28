Ankara'da sağanak sonrası sel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler ve uyarılar sonucu beklenen yağış, Ankara'da yüzünü gösterdi.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Öğleden sonra kırsal ilçelerde etkisi olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı'nın bazı mahallelerinde sel meydana geldi.

Yağış nedeniyle trafikte araçlar, yollarda zor ilerledi.

DERELER TAŞTI

Biriken sular ise derelerde taşkına neden oldu. Yağış bölgedeki günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oldu.