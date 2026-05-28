Ankara'da sağanak sonrası sel
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı ilçelerinde dereler taştı, yollar su altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler ve uyarılar sonucu beklenen yağış, Ankara'da yüzünü gösterdi.
YOLLAR SU ALTINDA KALDI
Öğleden sonra kırsal ilçelerde etkisi olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı'nın bazı mahallelerinde sel meydana geldi.
Yağış nedeniyle trafikte araçlar, yollarda zor ilerledi.
DERELER TAŞTI
Biriken sular ise derelerde taşkına neden oldu. Yağış bölgedeki günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)