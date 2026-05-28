Victor Osimhen'dan amatör futbolcuya büyük jest!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sosyal medyada yardım çağrısında bulunan amatör futbolcu Paul Chukwuebuka'nın diz kapağı ameliyatını üstleneceğini açıkladı.

Patella ameliyatı için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Chukwuebuka'nın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Osimhen'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

AMELİYAT MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Nijeryalı yıldız, "TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim!" ifadelerini kullanarak tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını duyurdu.

TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan bu hareket, futbolseverlerden büyük takdir topladı.

BU SEZON 33 MAÇTA 30 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da 33 maça çıktı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.