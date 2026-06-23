Ankara'da scooter ile giderken ticari aracın çarptığı çocuk öldü
Ankara'da scooter ile giden 11 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde scooter ile giden 11 yaşındaki A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Y.A., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi