Irak'ı farklı geçen Fransa son 32 biletini aldı

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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia kentindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Fransa'nın sayılarını 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Dünya kupalarındaki gol sayısını 16'ya çıkaran Mbappe, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı.

HAVA KOŞULLARI MAÇI DURDURDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle müsabakaya uzun süreli ara verildi.

İlk yarının sona ermesinin ardından şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle stadyumda güvenlik uyarısı yapıldı.

Yetkililer tribünlerde bulunan taraftarlardan stadyumu geçici olarak boşaltmalarını istedi.

Stadyum çevresinde yıldırım riski tespit edilmesi üzerine ikinci yarı yaklaşık iki saatlik gecikmenin ardından başladı.

FRANSA TUR BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan Fransa, son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Fransa, gruptaki son maçını Norveç ile oynayacak.

Henüz puanla tanışamayan Irak ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.