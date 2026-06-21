Ankara'da trafikte tartıştığı türkücü Altunsaray'ı tehdit eden sürücü tutuklandı

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, önceki gün Ankara'da araç kullanmaktayken yol verme meselesi nedeniyle K.Ü.Ö. adlı bir başka sürücüyle tartıştı.

Tartışma sonrası Altunsaray'ı takip eden K.Ü.Ö., araçtan inerek Altunsaray'ın üzerine yürüdü ve onun da araçtan inmesini istedi.

Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

EHLİYETİNE EL KONDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen K.Ü.Ö., gözaltına alındı.

Yapılan trafik incelemesinde K.Ü.Ö. hakkında idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten menedildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.