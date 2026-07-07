Annesi paylaştı! İbrahim Erkal'ın kızı Dilara kocaman oldu

Eşini kaybettikten sonra zor günler yaşayan Filiz Erkal, kızı Dilara ile hem geçmişte hem de günümüzde çekilen fotoğraflarını bir araya getirdi.

Nostaljik karelerin yer aldığı albümün altına yürek yakan bir not düşen Erkal, kızı için şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Kİ.."

"İlk göz ağrım, canım kızım... Dilerim ömrün boyunca yüzün hep gülsün, kalbin hiç kırılmasın. Hayat sana hep en güzel kapıları açsın. Ben nefes aldığım sürece en büyük desteğin, en güvenli limanın olmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun, iyi ki ilk göz ağrım oldun. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlu yaşlara bir tanem..."

İbrahim Erkal'ın kızıyla olan eski fotoğrafları ve Dilara'nın bebeklik halleri duygusal anlar yaşattı.

Dilara Erkal, babasının vefat ettiği dönemde henüz çok küçük bir çocuktu.