Letonya Cumhurbaşkanı Rinkēvičs Ankara'ya geldi
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics NATO Zirvesine katılmak için Ankara'ya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı.
LETONYA CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics zirveye katılmak için Ankara'ya geldi.
Rinkevics'i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)