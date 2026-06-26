Annesini kaybeden Soner Arıca’dan duygusal paylaşım: Şimdi gidecek hiçbir yerim yok gibi

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası ve Soner Arıca'nın da annesi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayata veda etti.

Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı günde sanatçı Soner Arıca ve aile fertleri taziyeleri kabul ederken, yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı. Altun Arıca'nın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

"GİDECEK YERİM YOK"

Annesini kaybeden Soner Arıca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım, takipçilerini hüzne sürükledi.

Paylaşımına "Şimdi gidecek hiçbir yerim yok gibi." notunu düşen Soner Arıca, sevenlerini duygulandırdı.